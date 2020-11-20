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«Несвязные звуки»: Бузову разбил инсульт

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В четверг, 12 ноября, у 32-летней сестры Ольги Бузовой случился инсульт. Девушка долгое время не выходила на связь с поклонниками. Как только ей стало лучше, Анна рассказала в "Инстаграм" о пережитом.

Болезнь проявила себя ранним утром. У сестры Ольги Бузовой наблюдалось онемение конечностей и половины лица, она не могла говорить. Возлюбленный отвез Анну в ближайшую клинику, где и диагностировали инсульт.

Девушка очень переживала из-за того, что не могла сказать родным о своих чувствах. "К сожалению, это были несвязные звуки и вряд ли напоминали признание в любви", – отметила Анна. Бузова-младшая назвала это состояние очень страшным.

Сейчас сестра телеведущей проходит курс реабилитации. Она уже может разговаривать, специалисты советуют ей произносить скороговорки. Анна мечтает как можно скорее выздороветь и вернуться в привычный ритм жизни. Благодаря несчастью Бузова-младшая поняла: нужно любить себя и не нервничать из-за пустяков.

В комментариях не могла не отметиться Ольга. Телеведущая успокоила сестру, отметив, что все понимала, когда разговаривала с ней по телефону. "Так хочется скорее тебя увидеть", – написала певица.

Поклонники же пришли в шок. Их поразило, что девушка, которая ведет здоровый образ жизни, слегла с инсультом. "Какой кошмар! В таком молодом возрасте", "Это ужасно", "Инсульт? У девушки, у которой в жизни все прекрасно?! Ну я тогда не знаю...", – написали пользователи Сети.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

А как у неё соседи поживают??? Все ли здоровы?

Гость||

Коты,собаки?блохи,вши,пауки?

Имя: Гость
Комментарий:

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