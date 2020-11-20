Сетевое издание|18+|Пятница|20 ноя 2020|16:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Главное - обеспеченный: дочь представила Лепсу долгожданного избранника

Печать

36-летняя дочь Григория Лепса Инга Лепсверидзе долго была одинока. Она искала избранника, который походил бы на ее отца.

Григорий Лепс отмечал, что у него нет особых требований к избранникам наследниц. Главное, чтобы мужчина был обеспеченным, считает артист. Похоже, его старшая дочь наконец такого нашла. Инга познакомила отца с Михаилом Плутахиным, режиссером, окончившим школу-студию МХАТ.

В беседе с журналистами наследница певца рассказала, что встреча с членами ее семьи прошла удачно. "Все довольны", – подчеркнула Инга. Помимо рождения в один и тот же день влюбленных объединили общие интересы. Они познакомились на съемках фильма.

Дочь Лепса долгое время жила в США. Там она окончила киноакадемию, после чего вернулась в Россию. Инга пишет сценарии для полнометражных фильмов и спектаклей. Также она планирует открыть школу актерского мастерства, где будут проходить различные мастер-классы.

Напомним, ранее певица Алина Гросу рассказала об отношениях с Григорием Лепсом. По словам украинской артистки, она вовсе не крутила роман с ним. Несмотря на то, что их связывала лишь работа, Алина относилась к Григорию как к отцу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте