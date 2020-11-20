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2021-й уже интригует: более ста человек заразились неизвестной болезнью

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2020-й год не успел закончиться, а на планете уже обнаружено новое, ранее неизвестное заболевание.

Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала в Африке, сообщает местное издание Dacar Actu.

У всех заболевших медики диагностировали кожные высыпания в виде струпьев. Специалисты сенегальского минздрава предполагают, что источник заражения может находиться в море, так как среди инфицированных оказались только рыбаки.

Все они выходили на промысел между Рюфиском и Мбуром. Эти города расположены недалеко от столицы страны Дакара.

Всех заболевших загадочной болезнью людей пока временно изолировали на территории стадиона в Рюфиске.

Местные власти, префект одноименного департамента и глава районной медслужбы в четверг вечером, 19 ноября, провели экстренное заседание, на которое были приглашены и представители рыболовной отрасли. Пока район, где побывали заболевшие, закрыт для промысла рыбы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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