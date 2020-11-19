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Виктор Сухоруков определился с местом своего захоронения

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Этот тяжелый год забрал многих знаменитых людей – только в ноябре ушли из жизни телеведущий Александр Колтовой, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, режиссер Роман Виктюк, актеры Армен Джигарханян и Юрий Черкасов... Виктор Сухоруков побывал на панихиде по последнему в театре имени Моссовета. И многое для себя решил.

69-летний Виктор Иванович похоронил уже многих коллег по театру и экрану. Но говорит, что когда сам уйдет из жизни, пафосных прощаний и громких речей в театре не хотел бы.

"Я не знаю, кто и когда придумал ставить гроб на сцену, – вздыхает знаменитый актер. – Но я лично категорически против этого. Ведь что сцена – это игра, развлечение, иллюзия, праздник, а не прощание. Поэтому если поставят гроб в коридоре или фойе, это будет намного торжественнее и честнее".

"На сцене гроб превращается в некую декорацию, – уверен Сухоруков. – И актеры плохо играют реальность, потому что приходят проститься и не артисты. Кстати, для артистов цирка сценой является арена. Представьте себе гроб на арене... Ну, бред же!"

Сухоруков уверяет, что ему все равно, где и как будут с ним прощаться. И в шутку просит только об одном: "Не потеряйте гроб по пути в Орехово-Зуево!" Именно там, на кладбище своей любимой малой родины, он и хотел бы покоиться, когда земной путь подойдет к концу. "Там похоронены мои родители, брат, крестные, поэтому и сам хочу быть рядом с ними, – пояснил актер. – С городским руководством договорился – обещали мне участок земли выделить".

Стоит напомнить, что Виктор Сухоруков – почетный гражданин Орехово-Зуева под номером тринадцать. Почетное звание было присвоено ему по случаю 55-летия на основании решения Совета депутатов в 2006 году. Артист родился здесь 10 ноября 1951 года, тут же окончил среднюю школу №4, а сегодня с радостью приезжает сюда на дачу. В сентябре 2016-го на центральной улице Ленина открылся бронзовый памятник артисту.

Сегодня его земляки ждут 23 ноября, когда на канале "Россия" состоится премьера исторического сериала "Грозный". Виктор Сухоруков замечательно там воплотил опричного воеводу Малюту Скуратова.

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Источник — dni.ru
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Гость||

За такие заголовки надо гвозди в глупые головы забивать.

Гость||

Гость писал(a):

За такие заголовки надо гвозди в глупые головы забивать.
Заголовок на самом деле ненормальный.

Гость||

Идиоты, разве можно людей таким заголовком пугать?

Гость||

Да, можно подумать, что Сухоруков тоже умер. Грех такие заголовки писать. Ничего святого нет у пиарщиков.

Имя: Гость
Комментарий:

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