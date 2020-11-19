Театр песни Аллы Пугачевой «накрылся медным тазом»

19.11.2020 | 11:57

Дочь популярной певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте вышла из проекта Театра песни Аллы Пугачёвой в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал Mash.

Пугачёвой изначально принадлежали 49% доли будущего театра, 51% был за миллиардером Евгением Финкельштейном. Затем Алла Борисовна передала свои акции дочери, а чуть позже их уступила и Кристина. Теперь Финкельштейну принадлежат 100% компании.

Арену имени примадонны отечественной эстрады планировалось начать строить на Васильевском острове еще в 2008 году. Работы должны были закончиться в 2012 году, однако из-за изменения проекта и возникших проблем сроки сдвинулись на 2015 год.

Стоимость возведения 70-метрового здания в форме бриллианта оценивали в 400 миллионов долларов. По проекту Театра песни Аллы Пугачёвой представлял из себя многофункциональный комплекс высотой 60 метров, площадью внутренних помещений более 180 тыс. м².

Здание должно было разместиться на площади 2,7 га и состоять из концертного зала-трансформера вместимостью от 3 500 до 14 000 зрителей, нескольких выставочных залов, студии звукозаписи, а также бизнес-центра и гостиницы.

В 2014 году Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным распоряжение, разрешающее строительство Театра, а местные активисты утверждали, что здание театра испортит исторический облик города.

В начале 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел иск миллиардера о взыскании с городских властей около 48 миллионов рублей убытков в пользу компании "Театр песни", которой администрация Петербурга отказала в предоставлении земельного участка под культурно-деловой комплекс. Но Финкельштейну присудили лишь 1,3 миллиона.