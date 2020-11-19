Цымбалюк-Романовская может вмешаться в раздел наследства Джигарханяна

19.11.2020 | 05:21

За огромное наследство известного актера ожидается серьезная битва.

Сразу несколько юристов, которые близки к родственникам артиста, в один голос утверждают, что при разделе имущества обязательно появятся новые лица. Выяснилось, что даже если Армен Джигарханян оставил завещание, то оспорить его сможет и Цымбалюк-Романовская.

«Виталина Цымбалюк-Романовская будет по максимуму стараться получить то, что она хочет. Она будет претендовать абсолютно на все. Особенно жестко будет стоять вопрос по жилплощади, по квартире. По поводу пасынка, здесь у нее будет "жесткий" адвокат, который будет требовать отнять у него часть того, что было завещано Арменом Джигарханяном. Поэтому это будет многосерийная история, в которой большую роль сыграет Виталина Цымбалюк-Романовская. Она будет истерично себя вести и требовать, чтобы все досталось именно ей. Есть вероятность того, что часть имущества, которая завещана пасынку, может быть отнята. Такой исход я вижу», — поделилась мыслями спикер с изданием Nation News.

Бывший представитель семьи Армена Борисовича Элина Мазур считает, что сразу несколько человек будут делить многомиллионное состояние Джигарханяна.

«Если честно, и говорить там не о чем. По моим данным, квартира, которую я вернула (в Глухово) достаётся Артуру Согомоняну, квартира на Арбате, там 100% доли у Растегина в договоре ренты. Стоит напомнить, что Юрий Растегин участник уголовного процесса по отъёму собственности у Армена Борисовича. Юрий заключил с Джигарханяном мировую, оформил договор ренты на квартиру на Арбате. Молодогвардейская квартира арестована следствием по ст. 159 в отношении Цымбалюк. Авторские права, частично, достаются по завещанию Степану (усыновленному сыну). Татьяна Сергеевна Власова - бомж, к сожалению», - сообщила Мазур.

Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. В последнее время он тяжело и много болел. Близкий друг актера, продюсер Марк Рудинштейн рассказал, что считает одной из основных причин его смерти диабет, который планомерно разрушал организм артиста. По словам Рудинштейна, он буквально жил от дома до больницы.