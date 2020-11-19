Шатунова оставили без песен, но ему их пообещали бесплатно дать

19.11.2020 | 16:59

Бывший продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин судился с Юрием Шатуновым за права на песни. Теперь конфликт, кажется, разрешен.

Разин заявил, что суд принял окончательное решение в пользу правообладателя песен "Ласкового мая", и теперь Юрий Шатунов якобы не имеет права исполнять эти хиты без согласия бывшего продюсера. Причем Разин обещает бесплатно ему разрешать их петь. Об этом он написал в своем "Инстаграм".

Сначала суд встал на сторону Юрия Шатунова. Потом кассационное решение было отменено, и Разин снова оказался на коне.

Такое заявление со стороны Юрия Разина звучат очень странно, ведь он уже много лет подряд бьется за право быть единственным правообладателем песен. Бывший продюсер уверен, что без голоса Юрия Шатунова эти песни все еще могут кому-то нравиться.

Он даже уверен, что сможет еще собирать большие залы поклонников. Напомним, новая волна судебных разбирательств началась после съемок второй части фильма "Ласковый май".

В прошлом году Андрей Разин заявил, что Юрий Шатунов сам отказался исполнять песни группы "Ласковый май". Якобы певец отдал предпочтение новым хитам. Однако Юрий быстро опроверг слова продюсера. Он сообщил, что у него есть все необходимые документы, которые разрешают ему исполнять хиты.