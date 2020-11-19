Пособие в 12 130 рублей: Минтруд напомнил о правилах получения

19.11.2020 | 04:03

Специалисты Минтруда напомнили о получении повышенного пособия при потере работы. В ведомстве подчеркнули, что до конца 2020 года максимальная сумма выплат для безработных граждан РФ увеличена с 8 000 до 12 130 рублей в месяц.

Ранее правительством РФ были приняты меры поддержки населения в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом кабмин в своем обращении к россиянам попросил президент РФ Владимир Путин. Именно он инициировал увеличение максимальной выплаты по пособию по безработице до уровня минимального размера оплаты труда.

Благодаря нововведению, с 1 марта 2020 года гражданам было назначено максимально возможное пособие в размере 12 130 рублей в месяц.

Деньги могли получить в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), которые в условиях кризиса вынуждены были прекратить свою деятельность и официально оказались безработными.

Повышенное пособие действовало только до октября 2020 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь его можно получить на стандартных условиях, исходя из зарплаты безработного на предыдущем месте. 75% от среднемесячного заработка в течение 3 месяцев и далее 60% от среднемесячного заработка в течение следующих 3 месяцев. Но не более 12 130 рублей и районного коэффициента.