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Мишустин изменил порядок выплаты пособий по материнству и больничных

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Согласно новому правилу, россияне будут получать деньги не через работодателя, а прямо из фонда социального страхования. Новая система уже действует в нескольких регионах страны.

Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что теперь граждане будут раньше получать выплаты, а работодателям больше не нужно будет выполнять много бумажной работы. За правильностью начислений будут следить территориальные органы фонда.

Правительство планирует внедрить эту практику во всех регионах с 2022 года. Кроме того, все пособия по временной нетрудоспособности будут оформлять автоматически, при помощи электронного листка. Никаких заявлений гражданам больше не нужно будет писать.

Получение сведений для начисления пособий также будет происходить в электронном виде, сообщает РИА Новости. Это поможет россиянам сберечь нервы, время и силы, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на недавнем заседании.

Ранее сообщалось о том, что многодетным семьям в России выделят 450 тысяч рублей на ремонт и стройку жилья. Нововведение поможет гражданам улучшить жилищные условия и подтолкнет их к индивидуальному строительству. Идею уже поддержали в правительстве и большинстве фракций нижней палаты парламента.

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Источник — dni.ru
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