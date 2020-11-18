Витас спровоцировал скандал, упрекнув голодающих

18.11.2020 | 17:10

Звезды эстрады переживают за свой доход. Многие известные личности всерьез задумались об ухудшении ситуации, связанной с распространением бушующей пандемии коронавируса. По словам актеров и музыкантов, они находятся в критичном положении.

Крики о помощи звезд шоу-бизнеса звучат уже очень давно. В период ужесточения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией большинство представителей концертной индустрии остались без работы.

Музыканты все еще продолжают критиковать мнение властей и требуют оставить съемки новогодних выступлений. Валерий Меладзе призвал коллег напомнить слушателям о непростом времени, выразив негативную оценку в сторону очередных ограничений, охвативших празднование Нового года.

Стоит отметить, что к словам Меладзе подключились многие исполнители и артисты. Мнение музыканта поддержала его жена Альбина Джанабаева, Вера Брежнева, Елена Воробей и Денис Клявер. Представители российского шоу-бизнеса уверены, что без традиционных концертов они встретят 2021 год в полной нищете.

Первым, кто решился пойти против системы, стал Виталий Грачев. Всеми известный певец Витас обратился к коллегам по цеху в социальной сети. Накануне в личном блоге исполнителя появился весьма дерзкий пост, задевающий чувства артистов.

По словам Витаса, он лишь призывает подумать о людях, которые оказались точно в такой же ситуации и с уважением отнестись к руководству федеральных каналов. Музыкальный деятель добавил, что не нужно быть эгоистом, думая в первую очередь о себе.

"Уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода, в это могут поверить только Харламов и Гузеева. И хватит распродавать свои личные вещи – они пахнут нафталином", – колко подметил Виталий Грачев.