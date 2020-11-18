Три жены и пристанище в хосписе: как жил ведущий «Песни года» Евгений Меньшов

18.11.2020 | 04:58

Легенда отечественного ТВ и сцены Евгений Меньшов навсегда останется в памяти зрителей веселым и жизнерадостным человеком.

Улыбку ведущего конкурса «Песня года» знал едва ли не каждый человек в Советском союзе и России. Талантливый, лучезарный, открытый - такими эпитетами награждали Меньшова друзья и коллеги еще при жизни. Евгений Александрович навсегда оставил яркий след в сердцах миллионов людей.

Родители Меньшова даже представить не могли, что их сын выберет не рабочую профессию. Мать и отец будущей звезды сцены трудились на автозаводе. А Евгений после школы с легкостью поступил в Горьковское театральное училище. Затем окончил школу-студию МХАТ.

Более десятка лет Меньшов медленно, но верно завоевывал авторитет, пока в 1988 году ему не доверили провести первый для него музыкальный конкурс «Песня года». В одно мгновение Евгений Александрович стал кумиром миллионов.

Счастливый и жизнерадостный для окружающих, Меньшов всегда старался тщательно скрывать свою жизнь и проблемы. Но как и любому популярному артисту, ведущему невозможно было утаить все от общественности.

У Меньшова было три брака. Первый – с Натальей Селиверстовой, с которой они вместе учились во МХАТе. Спустя почти два десятка лет Евгений Александрович нашел новую любовь - Ларису Борушко. В их браке у Меньшова появился сын - Александр.

После 18 лет совместной жизни Евгений Александрович потерял супругу. Борушко умерла от онкологии. Спустя год после смерти жены Меньшов снова женился. Его избранницей стала ведущая Ольга Грозная.

Последние несколько месяцев своей жизни Меньшов серьезно болел. Хроническая болезнь почек добивала звезду. В конце 2014 года он оказался в хосписе, где 19 мая 2015-го Меньшов скончался.