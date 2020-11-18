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Путин возмутился тестами на COVID-19 в России

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Президент России обсудил с правительством проблему распространения коронавирусной инфекции. Владимир Путин остался разочарован заявлением Татьяны Голиковой.

Заместитель председателя правительства России выступила с докладом, где утверждался норматив проведения тестирования на антитела к коронавирусной инфекции. Женщина сообщила, что результат теста на ковид должен поступать в течение 48 часов после проведения процедуры. Татьяна Голикова отметила, что это касается всех медицинских учреждений в регионах: и государственных, и частных. Владимир Путин высказал недовольство сложившейся ситуацией.

"Все-таки это долго", – заявил президент о длительности ожидания результатов теста. Владимир Путин уточнил, что за двое суток больной ковидом человек может заразить много окружающих людей.

Лидер страны указал, что в группу риска попадают члены семьи и коллеги по работе тех, кто ожидает важную информацию о своем здоровье. Путин считает, что длительное получение результатов теста мешает нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

Президент напомнил коллеге, что ранее слышал о наличии других эффективных систем для быстрого получения итогов анализа на антитела к коронавирусу. Так Владимир Путин намекнул Татьяне Голиковой, что правительство России должно ускорить процесс выявления больных людей для всеобщего блага.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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