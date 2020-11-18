Путин поручил ввести новую выплату студентам

18.11.2020 | 20:43

В ходе видеоконференции с кабинетом министров, которая прошла в среду, 18 ноября, Владимир Путин распорядился ввести новые выплаты для студентов.

Речь идет об учащихся медицинских вузов и училищ. Студенты, которые помогают врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, должны быть поощрены, считает Путин.

Глава государства распорядился выделить 10 000 рублей в месяц студентам высших учебных заведений, а для студентов медицинских училищ ввести ежемесячную выплату в размере 7 000 рублей.

При этом финансовые поощрения медиков в "красной зоне" должны быть сохранены, заявил Владимир Путин. С ноября выплаты будут производить исходя из числа смен, в ходе которых медработник сталкивался с ковид-пациентами.

Также в ходе совещание президент потребовал от ответственных лиц обеспечить доступ пациентов с коронавирусом к бесплатным лекарствам во всех регионах, а фармотрасли нарастить производство лекарств, чтобы не было дефицита.

При этом Путин раскритиковал отечественную тест-систему. По его мнению, 48 часов на получение результата анализа – это долго, нужно проводить тестирование быстрее. Кроме того, президент попросил врачей не геройствовать.

"Мне кажется, что уместным будет сравнение с событиями Великой Отечественной войны. Мы можем восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода, так же как и работу наших врачей, которые, будучи больными, сами, тем не менее, продолжают трудиться, оказывать помощь своим коллегам. Но мы не можем кого-то побуждать к этому и говорить, что мы должны этот опыт расширять", - сказал Путин.