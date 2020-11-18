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Примирение и кассация: Ефремов будет пытаться получить условный срок

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Адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин продолжает вести переговоры с родственниками Сергея Захарова и их представителем Александром Добровинским. Стороны пытаются примириться, а значит, у актера есть шанс выйти на свободу гораздо раньше.

Андрей Алешкин пытался заключить перемирие с потерпевшими еще несколько недель назад, но тогда вмешалась супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова. Она заподозрила адвоката в сговоре с Александром Добровинским. Под давлением жены актер отказался от услуг юриста.

Теперь у Алешкина вторая попытка и ее можно назвать удачной. Встретившись с Добровинским, адвокат обсудил назначенное на 23 ноября судебное заседание, где будет рассматриваться иск родственников Захарова о возмещении материального вреда. Речь идет о 111 тысячах рублей, которые потратила семья погибшего на похороны.

По мнению защитника Ефремова, потерпевшие не должны предъявлять больше никаких претензий актеру, поскольку он все возместил, а также принес письменные извинения. Переговоры о примирении Алешкин считает знаковым событием, ведь ранее стороны вели себя крайне враждебно.

Защитник назвал два варианта, при которых артисту удастся получить условный срок. Во-первых, можно обратиться к Владимиру Путину, написав письмо с просьбой о помиловании. Правда, по этой идее пока нет никакого решения, отметил Алешкин.

Во-вторых, свою роль, возможно, сыграет заявление адвокатов о нарушении материального права Ефремова. Документ будет рассмотрен кассационной инстанцией.

Тем временем актер готовится отправиться в колонию Белгородской области. На днях правозащитники рассказали, в каких условиях будет находиться Ефремов. Ту колонию называют элитной, поскольку в ней многое разрешено. Тем более там отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

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Источник — dni.ru
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