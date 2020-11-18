Поседевшего из-за выборов Трампа сравнили с мышью

18.11.2020 | 09:03

За океаном бурно обсуждают то, что произошло с пока еще президентом США Дональдом Трампом.

"Когда в прошлую пятницу Дональд Трамп выступал перед СМИ в розовом саду, чтобы отметить свои успехи в разработке вакцин от коронавируса, это в сущности никого не интересовало. Гораздо больше весь мир хотел узнать, признает ли Трамп свое поражение. И еще всех интересовал вопрос о его шевелюре. Его голову украшали не волосы оранжевого оттенка, а тусклая седина. Также и его лицо было непривычно бледным", - отмечает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

На фоне информации о поражении Трампа, появились слухи и о том, что лидера США собралась оставить супруга. Нервотрепка последних не могла не сказаться на состоянии организма президента.

"Хотя в поседении играют важную роль и другие факторы, например, гены, старение или нехватка питательных веществ, к ним относится и стресс. (...) Ученым впервые удалось доказать, что стресс действительно может приводить к потере цвета волос. По крайней мере, у мышей. Если грызуны испытывали стресс, это активировало в их мозге нервные пути, вызывающие оборонительную реакцию и реакцию бегства. Такая реакция показывает всем живым организмам, что они находятся под угрозой, чтобы они могли спастись. Как смогли показать ученые из Гарвардского университета в Бостоне (...), процессы этих реакций повреждают стволовые клетки в коже, из которых обычно образуются клетки, вырабатывающие пигменты и окрашивающие волосы", - пишет журналист издания.

"В ходе экспериментов гарвардские ученые подвергали грызунов воздействию трех различных стрессовых ситуаций: боли, закрытию в тоннеле или повторяющемуся внезапному стрессу. Все три условия приводили к тому, что запас стволовых клеток истощался и в результате на черной шерсти мышей образовывались белые пятна", - отметило издание Tages-Anzeiger.