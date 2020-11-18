От МРОТ до 90 тысяч: названы пенсии звезд российского шоу-бизнеса

18.11.2020 | 14:37

Уже несколько месяцев подряд известные личности российской эстрады крайне недовольны своим положением. С каждым днем все больше звезд жалуются на "безответственное государство", которое неспособно обеспечивать заслуженных артистов достойными выплатами.

Стоит отметить, что все представители российского шоу-бизнеса могут рассчитывать на получение пенсии по общим правилам. Однако нашлись и те, кто "дослужился" до определенных надбавок за звания Народного или Заслуженного артиста.

По словам Юрия Лозы, он получают одну из самых маленьких пенсий. На данный момент государство выплачивает ему 12 тысяч рублей ежемесячно. Артиста задевает, что большая часть звезд эстрады может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку.

К слову, пенсия у актеров Юрия Куклачева и Станислава Садальского составляет около 50 тысяч рублей. Не стоит забывать, что Куклачев является Народным артистом РСФСР и Народным артистом Чувашской Республики. Более того, благодаря званию Заслуженного артиста России музыкальный исполнитель Борис Моисеев получает 55 тысяч рублей.

Напомним, из-за бушующей пандемии коронавируса подняли шум не только представители шоу-бизнеса, но и выдающиеся российские спортсмены. Так, Наталья Бестемьянова посетовала, что не может поддерживать нормальный уровень жизни, получая пенсию в 90 тысяч рублей.

Известная фигуристка заверила, если бы не специальные "президентские" выплаты, то ей бы пришлось попрошайничать.

"У меня так много забот, мне этого не хватает", – искренне заявила Олимпийская чемпионка.