Меладзе рассказал о сложностях с Седоковой после поцелуя, о котором она не помнит

18.11.2020 | 21:22

Ранее Валерий Меладзе заявлял о том, что на съемках музыкального клипа Анна Седокова с ним целовалась. С момента записи проекта прошло 12 лет. Певица решила вспомнить романтичный момент и прокомментировала слова известного продюсера.

Артист объявил, что в работе с Анной Седоковой у него были сложности. Когда девушка только начала петь в музыкальном трио, Валерий Меладзе предложил ей сняться в клипе на его песню "Я не могу без тебя". В то время мужчина был в браке с первой супругой, которой совместные съемки мужа и сексапильной красотки были неприятны.

Меладзе снял клип, но от него пришлось отказаться ради сохранения семьи. По словам продюсера, ситуацию затрудняло откровенное и чересчур смелое поведение Анны Седоковой. Валерий утверждал, что между ним и восходящей звездой состоялся страстный поцелуй. Артист не стал расстраивать жену выпуском клипа с эротичными сценами, хотя желал усилить популярность молодой певицы.

Недавно Анна Седокова опровергла слова Валерия Меладзе. Она объявила, что никакого поцелуя на съемках клипа не было. "Наверное, я упала в обморок от счастья, поэтому забыла", – пошутила знаменитость.

Судя по всему, девушку расстроило заявление музыканта о том, что она вела себя легкомысленно и нескромно. Артистка попросила прощения у продюсера за то, что забыла моменты близости, которые они пережили. "Если помните, значит, всё было хорошо", – выдала она в адрес Валерия Меладзе.