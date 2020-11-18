Кто унаследует многомиллионное состояние одинокого Виктюка

18.11.2020 | 11:45

По легенде великий полководец Александр Македонский попросил похоронить его так, чтобы из гроба были видны руки. Он хотел этим сказать, что ушел из жизни с пустыми руками, и все, чего достигал, добивался и хотел, не имеет смысла. Эта история вспоминается снова в связи с Романом Виктюком.

Режиссер и педагог Роман Виктюк имел звания, награды, регалии. И был, чего греха таить, богат. В центре Москвы, на улице Тверская, у него имелась шикарная квартира с видом на Кремль и Госдуму, которая досталось в девяностых от тогдашнего мэра Юрия Лужкова. Элитной недвижимостью прежде владели сын и внук Иосифа Сталина. Сегодня же она стоит около 50 миллионов рублей.

В театре как режиссер Виктюк зарабатывал около шести миллионов в год. Всего же на его счетах в разных банках, как говорят друзья, может быть не менее 40 миллионов рублей. При этом ни жены, ни детей он не имел. Так что, очевидно, наследниками состояния станут две сестры и племянница из Львова, где родился Роман Григорьевич.

В этой связи вспоминается киевский дядя Берлиоза из романа "Мастер и Маргарита", который очень спешил в Москву после новостей о гибели племянника. "В чем же было дело? В одном – в квартире. Квартира в Москве? Это серьезно..., – писал Булгаков. – Это был момент, который упустить было бы грешно. Деловые люди знают, что такие моменты не повторяются..."

Напомним, Роман Виктюк умер в больнице от коронавирусной инфекции 17 ноября в возрасте 84 лет, За свою жизнь он поставил более 200 спектаклей и снял десяток телефильмом.