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Эвелина Бледанс рассказала о своем четвертом избраннике

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51-летняя ведущая Эвелина Бледанс призналась, что уже несколько лет состоит в отношениях. Ее возлюбленный – бизнесмен в сфере культуры.

В августе этого года Бледанс неожиданно призналась, что ее сердце несвободно. Пандемия коронавируса разлучила звезду с ее спутником. Из-за самоизоляции они не виделись три месяца. Сейчас мучительная разлука позади, и влюбленные голубки снова вместе.

Кто он, таинственный незнакомец, прессе неизвестно. Пара предпочитает не афишировать отношения. Однако недавно Эвелина все-таки приоткрыла завесу тайны. Она поведала, что ее мужчина – крупный предприниматель в культурной сфере.

Также она рассказала, что ее спутник похож на нее по духу. У них одинаковое чувство юмора. Эвелина чувствует заботу о себе и очень ценит его мужские поступки.

"Иногда ножки, укрытые пледом, или вовремя поданная чашка травяного чая – это намного ценнее, чем подаренная поездка на отдых", – сказала Бледанс в беседе с ФАН.

Одним словом, артистка счастлива. Кто знает, может быть она решится на рождение еще одного ребенка. Напомним, актриса три раза ходила под венец. Ее крайний союз был с продюсером Александром Семиным, от которого она родила мальчика Семена с синдромом Дауна.

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Источник — dni.ru
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