Больше не выйдет к зрителям: кино лишилось Румянцевой

18.11.2020 | 21:32

2020-й год продолжает преподносить неприятные сюрпризы. В четверг, 18 ноября, не стало яркой артистки, советской и белорусской актрисы театра и кино Любови Румянцевой.

Печальную новость о кончине 77-летней звезды разместила на своем сайте национальная киностудия «Беларусьфильм».

«Сегодня не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как: «Альпийская баллада», «Аннычка», «Дорога на Рюбецаль», «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра», «Три талера», — сказано в сообщении. — Киностудия выражает соболезнования близким актрисы».

Любовь Румянцева также была известна широкой публике благодаря своей игре на сцене Театра-студии киноактера киностудии «Беларусьфильм».

Любовь Григорьевна исполнила множество самых разноплановых ролей, среди постановок с ее участием спектакли «Таланты и поклонники» и «Женитьба Бальзаминова» по произведениям А. Н. Островского, «Человеческий голос» по пьесе Жана Кокто, «Филумена Мартурано» по комедии Эдуардо Де Филиппо.