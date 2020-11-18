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«5 500 рублей в месяц»: Мишустин подписал указ о выделении денег на пособия детям

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В кабинете министров подчеркнули, что сумма выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Во вторник, 17 ноября, глава кабмина Михаил Мишустин подписал указ о выделении почти 62 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба российского правительства.

"Почти 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет", - указано в тексте сообщения, которое цитирует ТАСС.

В документе отмечается, что сумма выплат составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

"Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона", - заявили в кабмине.

На прошлой неделе во время заседания кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что в этом году на выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет из бюджета будет суммарно направлено 123 миллиарда рублей.

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