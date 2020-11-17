Виктюк ушел за Жванецким и Джигарханяном

17.11.2020 | 17:43

Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Он скончался от инсульта в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. Страшную новость подтвердила помощник режиссера по труппе Людмила Исакович.

В православной традиции два покойника подряд считаются очень плохой приметой. Мол, жди третьего – ушедшие непременно призовут его. Эзотерики верят, что, если в семье на протяжении 40 дней похороны состоялись дважды, это дурной знак – скоро мир покинет кто-то еще...

6 ноября на 87 году жизни ушел из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий, 14 ноября в возрасте 86 лет скончался Армен Джигарханян. А 17 ноября пришла грустная новость о кончине Романа Виктюка – режиссер шел 85-й год...

Напомним, в конце октября легендарный советский, российский режиссер, педагог, актер, художественный руководитель театра своего имени Романа Виктюка был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Изначально его поместили в отделение терапии, однако затем состояние режиссера ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Хотя потом по словам пресс-секретаря театра артист пошел на поправку, но продолжал находиться под наблюдением врачей.

О дате похорон пока не сообщается, но уже известно, что церемония прощания состоится в театре Романа Виктюка на Стромынке.