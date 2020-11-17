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В одном из регионов России продукты подорожали на 300 процентов

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Столь резкий скачок цен в сети уже успели назвать «космическим».

Одна из жительниц Волгограда пожаловалась, что ее неприятно удивил резкий рост стоимости некоторых продуктов в одном из магазинов сети городских супермаркетов.

Женщина просто не поверила своим глазам, когда увидела на прилавке свеклу по 150 рублей за килограмм и детский йогурт по 132 рубля за баночку. Жительница Волгограда отметила, что еще день назад эти продукты стоили в три раза дешевле.

Сотрудники торговой сети объяснили происходящее техническим сбоем, но волгоградцы ощутили рост стоимости на многие продукты уже давно. Горожане признаются, что новая стоимость товаров серьезно бьет по семейному бюджету.

Например, сотрудница супермаркета отметила, что бутылка бюджетного подсолнечного масла еще в начале лета стоила 49 рублей. Сейчас за нее в магазинах просят более 70 рублей.

«Ходишь по залу и понимаешь, что тысяча рублей — это полупустая корзина. Из-за постоянного роста мы уже замучились менять ценники. А сегодня случился сбой. Дурдом какой-то… Знали бы вы, сколько раз за день нам пришлось отдавать покупателям разницу за товар», — заявила женщина в интервью одному из местных СМИ.

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