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В Минтруде разъяснили, детям какого возраста положена новая выплата

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В период пандемии власть пересмотрела ряд пособий для населения. Серьезные изменения произошли с социальными выплатами на детей.

С 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка. Это вид господдержки, который могут получать семьи с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. С 2020 года выплату можно получать до трехлетия ребенка.

Произошли и другие изменения. Например, изменились суммы выплат по регионам. Для Санкт-Петербурга это 11 176 рублей в месяц, для Астраханской области — 11 256 рублей, для Краснодарского края — 10 639 рублей, для Чувашии — 9 541 рубль, семьи из Москвы, которые обратились с заявлением в 2020 году, получат по 15 225 рублей, в Тульской области размер выплаты составляет 10 427 рублей, а в Волгоградской области — 10 123 рубля.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка положена семьям, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев, истекших за 6 месяцев до даты подачи заявления, не превышает двух региональных прожиточных минимумов трудоспособного населения за II квартал предыдущего года.

Выплату получает женщина, которая родила или усыновила ребенка. В случае ее смерти или при лишении родительских прав господдержка назначается отцу или опекуну ребенка. Дети и получатели пособия должны быть гражданами РФ.

В Минтруде отметили, что дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года. На детей, рожденных в 2017 году, выплата не назначается. Если ребенок третий, четвертый или последующий по счету, этот вариант господдержки также не применяется.

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