Россиянин засудил магазин за требование предъявить паспорт

17.11.2020 | 04:51

Мужчине удалось через суд получить компенсацию морального вреда за то, что продавцы требовали от покупателя паспорт при возврате товара.

Житель Череповца приобрел в магазине товар - решетку для раковины стоимостью 54 рубля. Ее мужчина оплатил своей банковской картой. Придя домой он обнаружил, что размер решетки меньше указанного на ценнике, поэтому череповчанин снова отправился в магазин с просьбой вернуть деньги.

Администратор отказался вернуть мужчине уплаченные средства без предъявления им паспорта или водительского удостоверения. Череповчанин составил претензию, но снова получил отказ. Тогда мужчина написал заявление, в котором попросил обменять товар на нужный ему по размеру, но его пожелание было остановлено без удовлетворения.

Мужчине пришлось обратиться в мировой суд. Он решил идти до конца и доказать, что сотрудники магазина были обязаны заменить товар или вернуть ему средства без требования предъявить удостоверение личности.

Суд встал на сторону покупателя. Служители Фемиды решили, что для возврата товара не требуются ни паспорт, ни иное удостоверение личности.

"Мировой судья удовлетворил требования истца частично и взыскал с магазина в его пользу стоимость товара в размере 54 рублей, компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и штраф в размере 277 рублей", - сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.