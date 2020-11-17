Над Ксенией Собчак нависла угроза штрафа и тюрьмы

17.11.2020 | 21:38

Сразу после референдума о присоединении Крыма и Севастополя к России ведущая Ксения Собчак объявила, что это незаконно, и она не принимает такое решение. С тех пор прошло пять с лишним лет, а свою позицию она так и не изменила.

За то, что Ксения Собчак считает Крым украинским, на нее часто обрушивается волна негатива. Многие называют ее позицию непатриотичной и безнравственной.

В Совфеде решили больше не мириться с позицией либералов и открыто призвали сажать людей в тюрьму за проявление их политической воли. Члены Совфеда считают, что за такое должно следовать наказание – уголовная ответственность до четырех лет лишения свободы и штраф. Госдума уже приняла законопроект во втором чтении. Об этом рассказал член комитета Совфеда Сергей Цеков.

Для первого нарушения предполагается штраф. Для физлиц он составит от 30 до 60 тысяч рублей, для административных лиц – от 60 до 100, для должностных – от 200 до 300.

Если же человек изволил объявить Крым украинским аж два раза, тут уже наступает уголовная ответственность. Штраф тогда будет в разы больше.

Эксперт уверен, что после принятия закона больше никто не будет высказываться негативно в адрес властей в связи с присоединением территории полуострова, пишет Nation News.