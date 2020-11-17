«Мы любим друг друга»: съемки сблизили Бурунова и Аронову

17.11.2020 | 15:50

За время совместных съемок Сергей Бурунов и Мария Аронова сплотились. Актеры сообщили поклонникам о том, как протекает их общение.

Сергей Бурунов и Мария Аронова закончили участвовать в создании комедийного фильма "Пара из будущего". Кропотливая актерская работа положительно повлияла на отношения между артистами. Несколько месяцев их сотрудничества привели к созданию крепкого дружеского союза.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" опубликовала в инстаграм-канале видео с Марией Ароновой. В кадре актерская пара отдыхает в московском баре. "Мы очень с Сереженькой любим друг друга", – заявила артистка на камеру, а затем откусила сладкий десерт с изображением Сергея Бурунова.

Актер решил выразить свои чувства к коллеге с помощью текста. "Она действительно великая русская актриса и фантастическая женщина", – написал Сергей Бурунов. Он отметил, что во время съемок кинокартины смех почти никогда их не покидал. Артисты находили поводы для шуток в себе, в окружении и даже друг в друге. Самоирония, по словам мужчины, имеет огромную роль для создания комфортных и близких отношений.

Режиссером фильма "Пара из будущего" выступил Алексей Нужный. За производство проекта отвечает студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова. В картине исследуется природа взаимоотношений двух взрослых людей. По словам Сергея Бурунова, россияне смогут увидеть фильм весной 2021 года.