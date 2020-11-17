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Малахов показал своего двойника

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Телеведущий представил свою копию в инстаграм-канале. Андрей Малахов готовит россиянам праздничный сюрприз.

Звезда программы "Привет, Андрей!" выбрала себе партнера на шоу двойников, которое выйдет в эфир в новогоднюю ночь. Им оказался заслуженный артист России Вячеслав Манучаров. Мужчина не просто составит компанию Андрею Малахову, но и перевоплотится в его образ.

Телеведущий не смог удержаться от возможности показать своего двойника подписчикам инстаграм-канала. Журналист разместил в личном блоге короткое видео, на котором он и Вячеслав Манучаров предстают в одинаковых костюмах, очках и с похожими прическами. На камеру Андрей Малахов говорит партнеру, что его лицо совершенно такое же.

Поклонники журналиста отнеслись к перевоплощению Вячеслава Манучарова скептически. Они решили, что внешность мужчин разная и полностью скопировать Андрея Малахова невозможно. "Нисколько не похож на Андрея. Просто другого такого нет", "Вообще ничего общего! Андрей лучше", "Абсолютно не похож, даже издалека", "Андрей, Вы неподражаемы! Факт!", – написали пользователи Сети.

Некоторые подписчики ведущего обрадовались тому, что в новогоднюю ночь их ждет новый формат праздничной программы. Они выразили желание поскорее увидеть копии известных личностей на телеэкране. Андрей Малахов не стал отвечать на комментарии фанатов к своему посту.

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Источник — dni.ru
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