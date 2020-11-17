3 выплаты на детей, которые позволяют получить больше денег от государства

17.11.2020 | 04:10

В 2020 году произошел ряд изменений, которые затронули сразу несколько видов пособий, положенных семьям с детьми. Для получения некоторых выплат изменились правила, а часть пособий была существенно проиндексирована.

Во-первых, согласно Указу Президента РФ от 20.03.2020 № 199 появилась новая выплата на детей с 3 до 7 лет. Заявление на нее можно заполнить на портале Госуслуг. Выплата начисляется со дня трехлетия ребенка, но не ранее 1 января 2020 года.

Если в семье с учетом ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет в размере 50% от установленной величины прожиточного минимума на ребенка в регионе, размер среднедушевого дохода все равно не доходит до прожиточного минимума на душу населения, то она сможет получать ежемесячную выплату на детей в размере 100% от величины прожиточного минимума на ребенка, который установлен в регионе проживания.

Во-вторых, увеличился минимальный и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Если кто-то из родителей или родственников сидит с ребенком и не работает, можно получать пособие по уходу. Его платят даже безработным или тем, у кого мало стажа. Как и в случае с декретными выплатами, размер этого пособия зависит от минимального размера оплаты труда, предельного дохода для начисления страховых взносов и среднего дневного заработка.

Если получатель пособия не работает, ему платят минимальную сумму. С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия составляет 6 752 рубля. Теперь эта сумма не зависит от того, какой по счету ребенок. Максимальная сумма с учетом среднего заработка составляет 27 984 рублей.

В-третьих, увеличился размер пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности. Если женщина встала на учет в первые 12 недель беременности, она может получить единовременное пособие. Его размер не зависит от среднего заработка. Каждый год сумму индексируют 1 февраля.

С 1 февраля 2020 года размер индексации составил 3%. Сумма пособия с учетом повышения — 675,15 рубля. Размер выплаты определяют на дату начала отпуска по беременности и родам. Дата справки о постановке на учет не имеет значения. Если декрет начался в период с 1 февраля, пособие можно получить с учетом индексации.