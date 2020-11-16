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Вика Цыганова представила общественности своего ребенка

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Исполнительница призналась, что ее личная жизнь "заиграла новыми красками", и дело вовсе не в новых обожателях. Речь идет об отношениях с ее "богом", супругом Вадимом Цыгановым. Они вместе уже около 35 лет, и карантин помог паре "влюбиться заново". "Есть ли секс после 50?" – мечтательно спрашивает она и сразу же отвечает, что точно есть.

Репортеры обсудили с певицей и ее невероятную форму. Вика Цыганова рассказала, что они с мужем ходят в баню, едят морских ежей и окружают себя положительными эмоциями. Если не будет позитива, останется только умереть.

Артистка рассказала, что за всю свою карьеру никогда не отменяла концерты, а из-за пандемии приходится это делать. Сейчас основную прибыль ей приносит собственный бренд одежды.

На вопрос про нежелание иметь детей Вика Цыганова бойко ответила, что вообще-то у нее есть ребенок и указала на стоящую рядом блондинку. Певица рассказала, что это ее помощница Аня, и они работают вместе вот уже семь лет. Все думают, что это ее дочь, потому что они похожи, а певица совсем не против. Артистка описала девушку как человека очень талантливого и прогрессивного, упомянула, что та знает, что у нее где лежит и помогает с нарядами, так как в курсе всех трендов. Отношения у них чудесные.

Цыганова призналась, что своего ребенка больше не хочет и не переживает на эту тему. У них с мужем "свой путь".

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Источник — dni.ru
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