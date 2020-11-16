В Минтруде разъяснили нюансы назначения повышенных социальных выплат

16.11.2020 | 05:38

В России грядет повышение минимальной оплаты труда (МРОТ), заявили в Министерстве труда и социального развития.

По оценкам экспертов ведомства, к 2023 году ожидается его увеличение до 14 176 рублей. Рост будет производится поэтапно, заявил заместитель Минсоцтруда РФ Андрей Пудов.

По сравнению с 2020 годом МРОТ вырастит почти на 17%. Это произойдет благодаря новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. В свою очередь, это повлечет за собой увеличение иных социальных выплат и пенсий, добавил Пудов.

"Учитывая, что мы сейчас берем за основу среднюю зарплату, доходы, которые ее составляют, то есть в настоящее время мы создаем инструмент в этом смысле", - заявил представитель Минтруда РФ.

С 2021 года МРОТ и прожиточные минимум будут рассчитывать иначе. Не на основе потребительской корзины, а на основе медианного дохода.

МРОТ составит 42% от средней заработной платы — 12 792 рубля (сейчас показатель равен 12 130 рублей, рост составит 5,5%), а прожиточный минимум по всей Российской Федерации – 11 653 рубля (рост на 3,7%). Согласно оценке экспертов Минтруда РФ, повышение МРОТ коснется почти 4 миллионов россиян.