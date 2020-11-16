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«Папины дочки» понесли потерю

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Накануне ушел из жизни заслуженный артист России Юрий Черкасов. За его плечами половина жизни, отданная театру имени Моссовета и множество ролей во всеми любимых отечественных сериалах.

Эту невероятно грустную новость сообщили миру коллеги артиста по театру. Вопрос о причинах смерти, на сегодняшний день, остается открытым. Известно, что сегодня в Храме Мучеников Флора и Лавра состоится отпевание артиста, а завтра его похоронят на Митинском кладбище. Прощание с артистом пройдет в родном театре.

Напомним, Юрий Черкасов родился в 1961 году, в марте он отпраздновал бы свой юбилей. В 1991 году он окончил ГИТИС и с этого же года официально стал артистом театра имени Моссовета. Год назад Юрий Вячеславович получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Он запомнился нам самыми разными, невероятно глубокими и просто забавными, ироничными и простыми, но всегда очень многогранными, благодаря его таланту, персонажами.

"Иисус Христос – суперзвезда", "Горе от ума", "Преступление и наказание" и другие театральные работы Черкасова зритель не забудет никогда. Он сыграл даже Владимира Ленина в кинокартине "Русский террор", вошел в историю ролями в "Таксистке", "Очаровании зла", сериалах "Папины дочки", "Моя прекрасная няня", "МосГаз".

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Источник — dni.ru
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