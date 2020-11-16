От 10 до 15 тысяч: Минтруд разъяснил порядок выдачи ежемесячных пособий на детей

16.11.2020 | 09:42

С 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка. Это вид господдержки, который могут получать семьи с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. С 2020 года выплату можно получать до трехлетия ребенка.

В октябре Владимир Путин подписан закон, согласно которому срок автоматического начисления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет продлевается до марта 2021 года.

Таким образом, пролонгируется действовавший с апреля до октября текущего года порядок, приостанавливающий необходимость личного обращения граждан за продлением указанных выплат и устанавливающий автоматическое продление периода выплаты до достижения ребенком возраста двух или трех лет.

На ежемесячную выплату могут рассчитывать граждане РФ, у которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. Выплату получает исключительно женщина, которая родила или усыновила ребенка. Лишь случае ее смерти или при лишении родительских прав господдержка назначается отцу или опекуну ребенка.

Выплата положена тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе за второй квартал предыдущего года. Среднедушевой доход — это сумма, которая приходится в месяц на каждого члена семьи за определенный период.

Размер выплаты в различных субъектах РФ отличается и зависит от установленного минимума для ребенка. Например, семьи из Москвы, которые обратились с заявлением в 2020 году, получат по 15 225 рублей на ребенка в месяц. В Тульской области размер выплаты на первого или второго ребенка в 2020 году — 10 427 рублей, а в Волгоградской области — 10 123 рубля.