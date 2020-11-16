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Обнародованная личная переписка Вадима Казаченко вылилась в иск к Первому каналу

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Жизнь Вадима Казаченко стараниями его бывшей жены Ольги Мартыновой превратилась в кошмар. Он долго терпел ее наглую клевету и подлые выходки, но, как писал Чехов в "Вишневом саде", "всякому безобразию есть свое приличие!" И знаменитый певец пошел в суд искать защиты.

"Обращение в суд – это законный способ граждан ставить точку в вопросах, когда другим способом не удается найти общую точку зрения, – пояснил Казаченко. – Вот и мы обратились в суд в поисках справедливости".

"Не так давно моя жена была на программе Леры Кудрявцевой и обращалась к ней с просьбой угомонить подругу, попросить перестать лгать в публичном пространстве, – продолжает Казаченко. – Лера согласилась с Ириной, но, похоже, не сделала выводов или не смогла убедить "адвоката" Катю Гордон (именно к ней и к ее юридическому бюро обратилась за помощью Ольга Мартынова – Прим. ред.) в необходимости перестать оскорблять людей в своих публикациях или выступлениях на ТВ, а также просто принести свои извинения за свое поведение".

Вадим заметил, что "соответчиком в нашем деле выступает Первый канал, пропускавший в свой эфир ложь, оскорбления и обвинения в наш адрес на основании полученной незаконным путем частной переписки, не имеющей отношения к тем, кто обвинил нас в каких-то страшных намерениях".

Вадим Казаченко достаточно горя хлебнул от Ольги Мартыновой, но она все не успокаивается. И единственный, кажется, способ заставить ее оставить певца и его жену Ирину Аменти в покое, это обращение к Фемиде...

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Источник — dni.ru
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