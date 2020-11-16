Новая возлюбленная Александра Домогарова оказалась танцовщицей

16.11.2020 | 15:05

Александр Домогаров впервые показал новую возлюбленную. Пару заметили в одном из столичных театров.

В эфире программы "Ты не поверишь!" показали кадры, на которых видно, что 57-летний Александр Домогаров сидел в зрительном зале с таинственной незнакомкой. Позже журналистам удалось выяснить, что актера сопровождала 35-летняя танцовщица Татьяна Степанова.

Домогаров часто наведывался в танцевальную студию, где работает возлюбленная. Также сообщается, что актер вместе с новой избранницей провел несколько месяцев на карантине. Пара отдыхала в подмосковном доме Александра.

Стоит отметить, что ранее Домогаров заявлял: после четырех браков он не собирается начинать новые длительные отношения. Однако в последнее время Александр, по словам приближенных к нему источников, все чаще говорит "мы", когда речь заходит о нем и Татьяне.

Артист не желает разговаривать о своей личной жизни с журналистами. Он дал понять, что редко откровенничает с кем-либо. Людей, которым Домогаров может открыть душу, очень мало.

Напомним, ранее поклонники заметили: Домогаров сильно похудел. Теперь некоторые считают, что артист приводит себя в форму ради новой избранницы.