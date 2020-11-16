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Назван способ остановить пандемию COVID-19 за две недели

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Остановить пандемию коронавируса возможно в сжатые сроки. Элементарный способ раскрыл врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, пандемия может кончиться в России за две недели, если власти посадят людей по квартирам и домам и не разрешат никуда выходить. По этой схеме действовали в Китае, Южной Корее и Вьетнаме – ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизировалась.

Врач-иммунолог уточнил, что об этом способе можно узнать из любого научного учебника. Эпидемия прекращается, когда всех инфицированных разобщают и сажают на карантин. Вирус не может существовать в организме вечно: либо человек погибает вместе с инфекцией, либо организм побеждает ее и выздоравливает.

Владимир Болибок сравнил коронавирус с "испанкой" – пандемии гриппа в 1918-1920-х годах. Тогда у эпидемии было три волны: весенняя, осенне-зимняя и затем после лета осенне-зимне-весенняя. Вторая вспышка была наиболее тяжелой, так как коллективный иммунитет не был сформирован.

"Сейчас ничего не изменилось", – констатировал врач.

По последним данным, всего коронавирусом в России заразились 1,9 миллиона человек. За прошедшие сутки инфекцию подхватили 22,7 тысячи граждан. Выздоровели и выписались из больниц 1,4 миллиона человек. Жертвами пандемии стали 33,4 тысячи россиян.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Назван способ остановить пандемию COVID-19 за две недели
И начать пандемию COVID-20?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

раскрыл врач-иммунолог Владимир Болибок.
Полуграмотный зажравшийся малолетний мажор?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
раскрыл врач-иммунолог Владимир Болибок.
Полуграмотный зажравшийся малолетний мажор?
балабол

Имя: Гость
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