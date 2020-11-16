Найдена записка: стала известна последняя воля Легкоступовой

16.11.2020 | 22:04

Вокруг смерти певицы Валентины Легкоступовой масса тайн и недомолвок. С момента трагической кончины артистки прошло три месяца, однако дело только набирает обороты.

Валентину Легкоступову кремировали 20 августа, почти сразу после ее смерти. Дочь Анэтта Бриль сообщила, что мама так хотела. Женщина боялась, что ее закопают в землю. Из-за такого решения теперь невозможно провести дополнительные экспертизы и выяснить, от чего же все-таки умерла артистка.

Многие близкие и знакомые певицы подозревают, что артистку могли избить. На это указывают множественные травмы, которые у 54-летней певицы обнаружили врачи перед ее смертью. Гематомы на животе, на запястьях, на плечах. Также у нее нашли ушибы разных сторон головы (затылок, височная часть, лобная и теменная доля). Дети Валентины Легкоступовой сомневаются, что такие повреждения можно получить при падении в ванной, как об этом говорится в заключении. При этом уголовное дело так и не возбудили, сообщила Анэтта Бриль в программе "Человек и закон" на Первом канале.

Незадолго до смерти Валентина Легкоступова вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Дети были против этого союза. Однако друзья певицы признавали, что Валентина расцвела рядом с ним и выглядела счастливой. Брак просуществовал всего месяц. Вдовец в интервью Андрею Малахову заявлял, что не намерен претендовать на квартиру артистки. Официальные наследники Легкоступовой – мама, дочь, сын и муж.

Однако появилась неожиданная информация о том, что в квартире певицы якобы нашли завещание, пишет "КП". По данным СМИ, это письмо, в котором от руки написано неразборчиво и несвязно о том, что она оставляет квартиру Святому Михаилу. Сейчас в связи с этим следователи начали проверку.