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Битва за наследство: несколько квартир Джигарханяна окажутся в чужих руках

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Супруга Джигарханяна Татьяна Власова и вовсе останется без всего. Подобным мнением с изданием «МК» поделилась бывший представитель семьи Армена Борисовича Элина Мазур.

По словам юриста, сразу несколько человек будут делить многомиллионное состояние Джигарханяна.

«Если честно, и говорить там не о чем. По моим данным, квартира, которую я вернула (в Глухово) достаётся Артуру Согомоняну, квартира на Арбате, там 100% доли у Растегина в договоре ренты. Стоит напомнить, что Юрий Растегин участник уголовного процесса по отъёму собственности у Армена Борисовича. Юрий заключил с Джигарханяном мировую, оформил договор ренты на квартиру на Арбате. Молодогвардейская квартира арестована следствием по ст.159 в отношении Цымбалюк. Авторские права, частично, достаются по завещанию Степану (усыновленному сыну). Татьяна Сергеевна Власова - бомж, к сожалению», - сообщила Мазур.

Впрочем, Пятый канал публикует иную информацию. По сведениям источника телеканала, единственным законным наследником артиста станет его приемный сын Степан. Именно он указан в последнем завещании Джигарханяна.

«Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет», - сообщил источник.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. «Сердце остановилось в шесть утра», — сообщил близкий друг артиста Согомонян. Он уточнил, что причиной смерти артиста стали его возраст и болезни.

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