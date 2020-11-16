Авто со скидкой, уменьшение платежей по ипотеке: новые виды господдержки

16.11.2020 | 12:10

Воспользоваться поддержкой от государства может любой житель России, который отвечает определенным критериям.

Например, с 31 июля 2019 года работает программа, согласно которой заемщики взявшие ипотеку и попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут использовать льготный период для платежей по кредиту на жилье.

На протяжении шести месяцев им разрешается уменьшить или не вносить платежи по кредиту без штрафных санкций со стороны банка и вреда для кредитной истории. Получать согласие банка на так называемые ипотечные каникулы не требуется. Отсрочку по платежам можно использовать только по договору ипотеки на единственное жилье.

На основании Федерального закона от 01.05.19 г. № 76-ФЗ трудной жизненной ситуацией признается:

- Потеря работы и регистрация заемщика в качестве безработного в службе занятости.

- Инвалидность первой или второй группы

- Потеря трудоспособности больше, чем на два месяца.

- Снижение дохода больше, чем на 30% по сравнению со средним доходом за последние 12 месяцев. Одновременно ежемесячный платеж по ипотеке должен превысить 50% среднего дохода за два предыдущих месяца.

- Увеличение количества иждивенцев при снижении дохода больше, чем на 20% за два предыдущих месяца. При условии, что ежемесячный платеж составил более 40% дохода.

А вот те люди, которые не испытывают проблема с деньгами ,могут прилично сэкономить при покупке автомобиля. Машину российской сборки можно взять со скидкой 10% к первоначальному взносу. А для жителей Дальнего Востока скидка составит 25%.

При оформлении кредитного договора скидку от стоимости автомобиля банку возмещает государство. Сумму скидки прибавляют к первоначальному взносу заемщика, хотя фактически он не тратит эти деньги. По этой программе можно приобрести новый легковой автомобиль стоимостью не более 1 млн рублей.

Основные требования к заемщику:

- Гражданство РФ.

- Наличие водительского удостоверения.

- Отсутствие зарегистрированных автомобилей (в настоящий момент и в прошлом)

- Наличие не менее двух несовершеннолетних детей.

- Отсутствие автокредитов.