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Взбрыкнувшему Меладзе пригрозили прокуратурой и штрафом за призыв к бойкоту

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Партия "Коммунисты России" считает, что Валерия Меладзе нужно наказать за призыв артистов к бойкоту праздничных телепрограмм.

Председатель партии Максим Сурайкин отметил, что певец призвал коллег отказаться от съемок, хочет сорвать любимый десятками миллионов "Новогодний огонек". По его словам, действия Валерия Меладзе находятся на грани предусмотренных статьей УК России призывов к массовым беспорядкам и саботажу.

Политик считает, что людям сейчас, во время пандемии коронавируса, как никогда нужна моральная поддержка, отдушина, хорошее настроение и песни. Он напомнил, что в СССР такая позиция артистов была бы невозможной.

По мнению Максима Сурайкина, Валерий Меладзе – работник культурного фронта в войне россиян против вируса, и он предал своих зрителей. По словам политика, певец хочет сам сбежать с передовой и "других солдат подбивает".

Сурайкин уже призвал полицию, прокуратуру и суд оштрафовать исполнителя и обратился к творческому сообществу с призывом осудить его. Заявление в отношении Валерия Меладзе направлено в ГУВД Москвы.

Напомним, в столице из-за пандемии коронавируса отменены до 15 января спектакли, концерты и другие массовые мероприятия. Валерий Меладзе в своем инстаграм-аккаунте обратил внимание на то, что все артисты, музыканты, техники, промоутеры остались из-за этого без работы. "И это никого не волнует. При этом ежедневно три миллиона людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина", – возмутился певец.

Валерий Меладзе предложил устроить бойкот съемкам в новогодних шоу. Его частично поддержали Лев Лещенко и Иосиф Пригожин. Они считают, что жестко саботировать программы не нужно, но определенные шаги со стороны артистов в этом отношении должны быть.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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