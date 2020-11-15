Валерий Меладзе потребовал запретить новогодние шоу и призвал к бойкоту

15.11.2020 | 04:26

В субботу, 14 ноября, Валерий Меладзе на своей странице в социальной сети Инстаграм опубликовал разгромный пост, в котором призвал запретить праздничные шоу в новогоднюю ночь на телевидении, а артистов бойкотировать съемки.

«Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т.д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн. людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина. Всем понятно, что метро является жизненно важной артерией мегаполиса, без которой не может существовать город», - написал Меладзе.

По словам артиста, новогодние концерты - это всего лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью. Поэтому их решили отменить. Но без этих развлечений нет Нового года, нет позитива, нет ощущения праздника.

«И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остаётся ничего кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съёмках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил и всем артистам отказаться от съёмок в новогодних программах. Может тогда кто то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течении многих месяцев», - закончил свою мысль Меладзе.

Высказывание артиста привлекло внимание общественности. Меладзе накрыла волна критики, поэтому певец в интервью изданию «Подъём» признал, что артисты все равно будут сниматься, поскольку соскучились по выступлениям.

«Это я гипотетически закинул удочку. Думаю, что этого не произойдёт, и большинство артистов будут сниматься, потому что все соскучились по съёмкам, общению. Но, с другой стороны, мы ж не звери — взять ещё и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека, моё высказывание никоим образом серьёзно ситуацию не поменяет. Конечно же, будут огоньки. Я лишь высказал своё возмущение», - рассудил Меладзе.