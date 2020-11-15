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Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

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Резкие колебания курса рубля по отношению к основным валютам заставили россиян искать способы сохранить свои сбережения.

Держать деньги в рублях становится не выгодно. Ставки на депозит крайне низкие, инфляция растет, а купить доллар или евро - значит потерять определенную часть своих сбережений при конвертации.

Эксперты рынка недвижимости отмечают резкий рост интереса россиян к домам в Турции. Согласно исследованию, которое провел портал Turk.Estate, в октябре 2020 года на 55,3% выросло количество сделок с недвижимостью по сравнению с сентябрем.

По мнению аналитиков, таким образом россияне пытаются спасти свои рублевые сбережения. Недвижимость в Турции входит в число самых быстро дорожающих в мире — плюс 25,8% в годовой динамике. Средняя стоимость квартиры в стране составляет 590,3 тысячи лиры (примерно 6 миллионов рублей по текущему курсу), а одного «квадрата» — 2,6 тысячи лиры (приблизительно 26 тысяч рублей).

Приобретая квартиры и дома в Турции россияне надеются заработать на сдаче недвижимости в аренду. Квартиры, расположенные на побережье Средиземного моря, приносят стабильный доход в твердой валюте.

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