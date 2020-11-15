Они исчезают: «Тамбовский волк» нам больше не товарищ?

15.11.2020 | 08:32

Специалисты по охране объектов животного мира бьют тревогу. Один из видов животных, который распространен на территории России, стоит перед угрозой вымирания.

Тамбовские волки скоро могут исчезнуть. Они оказались на грани исчезновения. По оценкам экспертов, с 2007 года количество особей в Тамбовской области уменьшилось более чем в два раза.

«В прошлом году их было четыре, а, к примеру, в 2007 мы фиксировали десять голов», - заявил специалист управления по охране объектов животного мира Тамбовской области. Мужчина отметил, что учет зверей ведется по оставленным ими следам.

На численность поголовья волков повлияли два фактора. В регионе по-прежнему разрешена охота на волков, кроме того, в последнее время животные испытывают проблемы с кормовой базой.

Волк - давно уже стал своеобразным символом региона. «Тамбовский волк» даже зарегистрирован в качестве товарного знака для продукции одного из местных производителей.

А словосочетание «Тамбовский волк» знакомо практически каждому взрослому россиянину. Известность ему принесла фраза одного из героев кинофильма 1950 года «Дело Румянцева» - «Тамбовский волк тебе товарищ!». С тех пор фраза стала крылатой.