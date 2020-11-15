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Лещенко поддержал Меладзе и просит деньги за участие в шоу

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Лев Лещенко поддержал Валерия Меладзе в его желании игнорировать съемки в новогодних передачах. Однако, в отличие от коллеги, он предложил более мягкие условия.

Артист считает, что надо брать гонорары за съемки в программах вместо полного бойкота. По мнению Льва Лещенко, Валерий Меладзе отчасти прав, что предложил игнорировать участие у шоу из-за новых ограничений по коронавирусу.

"Это естественный такой рабочий момент, из которого не нужно делать никакого скандала", – заявил исполнитель. Он напомнил, что артисты не работают в бюджетной сфере и кормят сами себя. По его словам, у многих из них нет никакой поддержки от государства.

Лев Лещенко подчеркнул, что тысячи артистов по всей России сейчас стали изгоями и находятся в бедственном положении. Отметим, ранее Валерий Меладзе предложил коллегам отказаться от съемок в новогодних программах, чтобы обратить внимание на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса.

Позже певец заявил, что артисты очень соскучились по простым концертам и выступлениям на телевидении. Он просто "закинул удочку", а бойкот этот маловероятен.

Новогодние шоу-программы с советских времен собирают у экранов миллионы зрителей. Многие наши соотечественники не представляют праздника без просмотра этих передач за семейным ужином. Напомним, ранее Алла Пугачева предложила не пускать Ольгу Бузову на новогодние огоньки. Примадонны считает, что у поющей ведущей нет таланта.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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