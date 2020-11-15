Илон Маск сдал четыре теста на COVID-19: он болен и здоров одновременно

15.11.2020 | 07:20

В достоверность тестов для определения коронавируса верит все меньше людей. Сначала это обсуждала общественность, затем наличие проблемы признали даже в Минздраве.

По заявлению главного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева на открытом консилиуме ведущих экспертов Минздрава РФ в Москве, доля ложных результатов тестирования на коронавирус составляет около 30−40%.

«В 30−40% тесты показывают ложный результат. Проблема не в качестве тестов, а во взятии материалов. Если материал взят некачественно, то мы имеем шанс получить ложноотрицателый результат», — заявил Авдеев.

Огрехи в тестировании списывали и на дешевые китайские тесты. Но чем дальше, тем страшнее результаты. Даже в США ситуация с тестирование выглядит не лучше, чем в России. А ведь там используются собственные тест-системы.

Илон Маск решил проверить достоверность анализа. Бизнесмен сдал 4 теста на COVID-19 в один день, и... получил противоположные результаты.

«Происходит какая-то чушь. Сегодня тестировался на COVID четыре раза. Результаты двух тестов пришли отрицательные, двух – положительные. Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены от BD (американский производитель тестов)», — написал Илон Маск в Twitter.