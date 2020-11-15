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«Челюсть отвисла»: помолодевший Дмитрий Дибров восхитил фанатов

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Ведущий программы "Кто хочет стать миллионером" увлекся косметическими процедурами. Дмитрий Дибров удивил фанатов поразительными изменениями во внешности.

61-летний телеведущий женат на эффектной модели, которая моложе его на 30 лет. Чтобы соответствовать привлекательной супруге, а также хорошо выглядеть на экране, Дмитрий Дибров доверился опытным косметологам.

Звезда шоу "Кто хочет стать миллионером" отказалась от хирургического вмешательства и пластических операций. Филлеры и подтяжки ведущий применять на лице не стал. Выглядеть бодрым и цветущим ему помогли мезотерапевтические коктейли – специальные препараты, которые вводятся под кожу тонкой иглой. Дмитрий прошел комплекс процедур по методике "Стройное лицо".

Телеведущий признался, что решился на кардинальные изменения во внешности с трудом. Во многом ему помогла поддержка поклонников и советы Эвелины Хромченко. Дмитрий Дибров убежден, что возможности современной косметологии так стремительно прогрессируют, что за один сеанс можно получить внешность кинозвезды.

Подписчики инстаграм-канала знаменитости не поверили своим глазам, когда увидели кадры с помолодевшей звездой экранов. "Включила вашу программу сегодня и обомлела, это надо же так измениться. Очень рада за вас!", "Раньше смотрела передачу, сейчас смотрю на Вас", "Я в шоке! Просто челюсть отвисла, глаз не отвести", – выразились поклонники Дмитрия Диброва.

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Источник — dni.ru
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