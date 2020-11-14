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Стало известно, зачем принцесса Диана умывалась 60 раз в день

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Одна из самых известных женщин планеты имела довольно странную привычку. Принцесса Диана умывалась по 60 раз в день, утверждают источники близкие к королевской семье.

Дело в том, что леди Ди боролась с особенностью своей внешности. Первая супруга наследника престола страдала таким заболеванием, как розацеа. Оно поражает сосуды лица.

Один из симптомов болезни - характерные пятна на носу и щеках, которые можно заметить на некоторых снимках принцессы. По мнению дерматологов, спровоцировать розацеа могут: стресс,

неправильное питание, использование агрессивных косметологических средств или процедур,

гормональный дисбаланс, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Диана часто устраивала для себя особенные дни, когда она делала массаж с использованием ароматерапевтических масел, выполняла процедуры по уходу за кожей. Принцесса была уверена, что умывание по 60 раз в день способно сделать ее кожу здоровой.

Диана при проведении процедур использовала обычное глицериновое масло или составы, которые она готовила собственноручно. Например, тонизирующий лосьон из розовой воды и глицерина с добавлением одной капли розового масла и двух гераниевого.

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