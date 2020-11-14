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Стало известно о желании Алибасова «добить» Федосееву-Шукшину

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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина очень расстроена тем, что ее «пока еще муж» Бари Алибасов хочет отобрать у нее квартиру, и не понимает, почему окружение продюсера пытается «добить» ее. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на адвоката Юлию Вербицкую.

Защитник Федосеевой-Шукшиной отметила, что именно безоговорочное доверие Лидии Николаевны супругу привело к таким печальным последствиям — участию в судебных тяжбах для возврата законной недвижимости.

Вербицкая заявила, что их сторона удивлена упорством, с которым Алибасов продолжает битву за «не свое имущество». Продюсер решил обжаловать в Мосгорсуде решение, согласно которому квартира, которую ранее Федосеева-Шукшина переписала на него, вновь возращена актрисе.

Скандал разгорелся вокруг недвижимости в Новой Москве. Федосеева-Шукшина переписала жилье на Алибасова, а тот затем переоформил ее на своего помощника Сергея Моцаря. Продюсер объяснил такой ход тем, что якобы хотел уберечь жену от козней ее дочери Ольги. Алибасов называет Ольгу мразью и утверждает, что она также претендует и на недвижимость на улице Бочкова — там раньше жил сам писатель Василий Шукшин, а теперь — Федосеева-Шукшина.

Впоследствии Федосеева-Шукшина заявила, что квартиру она никому не дарила — не понимала, какие именно бумаги подписывает. «Хочу, чтобы он [Алибасов] отдал квартиру, разговора быть не может другого. Как так могло получиться? Но он сразу переворачивает все. Ты можешь объяснить, почему ты отобрал у меня квартиру?» — сказала актриса.

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Источник — lenta.ru
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