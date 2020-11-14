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Стало известно о большом интервью Заворотнюк Андрею Малахову

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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" готовится к появлению перед публикой. Анастасия Заворотнюк, по слухам, даст большое интервью.

Знаменитость планирует триумфальное возвращение. Актриса появится в популярном телевизионном шоу. Предположительно Анастасия Заворотнюк приедет на программу Андрея Малахова "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Известно, что звезда "Моей прекрасной няни" и шоумен дружат.

Вероятно, интервью пройдет в непривычной для постоянных зрителей передачи обстановке – на съемках не будет гостей и экспертов. Возможно, Анастасия и Андрей побеседуют на нейтральной территории, либо дома у артистки.

Ранее в Сети появились новости о положительной динамике в состоянии Анастасии Заворотнюк. Поговаривают, что артистке, которая по некоторым данным лечится от онкологического заболевания, стало значительно лучше. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже выходит на прогулки в сопровождении родных. Как говорят знакомые знаменитости, болезнь отразилась на ее внешности.

Стоит отметить, что слухи о желании Анастасии Заворотнюк дать телевизионное интервью ранее уже появлялись в Сети. В сентябре 2019 года муссировались сплетни, что "Россия 1", Первый канал и НТВ соревнуются за возможность заполучить артистку. В итоге слухи не получили подтверждения.

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Источник — dni.ru
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