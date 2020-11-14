С января вступают в силу важные изменения в ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет

14.11.2020 | 04:57

Проект Указа Президента РФ № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» уже опубликован.

Согласно документу, который был разработан по поручению Владимира Путина, с 1 января 2021 года произойдет ряд серьезных изменений при начислении ежемесячных выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет.

Во-первых, прожиточный минимум теперь будет браться не за второй квартал года, предшествующего году обращения, а на год самого обращения за назначением выплаты. Это серьезное изменение, ведь теперь будет использоваться текущий прожиточный минимум на душу населения, а не старый.

Это нововведение, как считают эксперты, более справедливо по сравнению с прошлым расчетом. Ведь основное требование для назначения ежемесячной выплаты - среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. А бывало и так, что за год он менялся, но в методике для расчета использовали старый.

Второе важное изменение. Теперь величина ежемесячной выплаты будет перерассчитываться с 1 января года, следующего за годом обращения, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей, установленного в конкретном регионе России.

Третье важное изменение в законодательстве. Если в семье с учетом ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет в размере 50% от установленной величины прожиточного минимума на ребенка в регионе, размер среднедушевого дохода все равно не доходит до прожиточного минимума на душу населения, то она сможет получать ежемесячную выплату на детей в размере 100% от величины прожиточного минимума на ребенка, который установлен в регионе проживания.

Например, в семье из четырех человек работает только отец. Мать находится в отпуске по уходу за ребенком, которому 2 года. Старшему ребенку - 5 лет. Суммарный доход семьи составляет 35 000 рублей. Плюс пособие 5 800 рублей за старшего ребенка. Итого доход семьи составляет 40 800 рублей. Следует эту сумму разделить на четыре. Получается среднедушевой доход 10 200 рублей, что ниже прожиточного минимума.

Согласно новому закону, который будет введен по инициативе Владимира Путина, семья сможет рассчитывать на пособие в два раза больше - 11 600 рублей.